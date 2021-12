COVID: D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU 12.655 TAMPONI MOLECOLARI E 15.747 TAMPONI ANTIGENICI PER UN TOTALE DI 28.402 TAMPONI, SI REGISTRANO 1.006 NUOVI CASI POSITIVI (-543), SONO 10 I DECESSI (+8), 765 I RICOVERATI (+49), 99 LE TERAPIE INTENSIVE (+4) E +713 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 3,5%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 543.

DEI DIECI DECESSI ODIERNI SETTE NON ERANO VACCINATI. RISPETTO ALLO STESSO GIORNO DI UNA SETTIMANA FA ABBIAMO 115 CASI IN MENO .

IERI EFFETTUATE OLTRE 35 MILA SOMMINISTRAZIONI. NEI PRIMI CINQUE GIORNI DI DICEMBRE SONO STATE EFFETTUATE 237.787 SOMMINISTRAZIONI CON UN +35% RISPETTO AL TARGET ASSEGNATO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE’

* NUOVA DASHBOARD SORVEGLIANZA OPEN SALUTE LAZIO: nella fascia 6/10 anni l’incidenza dell’infezione è sei volte superiore alle fasce di età già vaccinate. Mentre i decessi nei primi cinque giorni di dicembre di quest’anno sono nove volte inferiori ai primi cinque giorni dello stesso periodo dell’anno precedente.

* HUB VACCINALE AUDITORIUM: da questa mattina torna operativo l’hub vaccinale presso l’Auditorium – Parco della Musica della Asl Roma 1. E’ cambiata leggermente la location, per consentire il proseguo del calendario degli spettacoli in programma.

* 6 DICEMBRE DELLO SCORSO ANNO: si registrano 626 casi in meno, 2.371 ricoveri in meno in area medica, 241 in meno in terapia intensiva, 67.242 isolati a domicilio in meno e 4 decessi in meno. numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

* VACCINAZIONI PEDIATRICHE: prenotazioni al via dal 13 dicembre.

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Presto verrà disegnato anche un fumetto rivolto ai genitori e i più piccoli.

* Prenotazioni Vaccino Over 18 dose di richiamo: attive le prenotazioni per gli over 18 sul portale regionale ( https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) . Il sistema colloca l’utente in automatico dopo 150 giorni dall’ultima somministrazione e alla prima data utile. Sono state rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione, disponibili oltre 40 mila posti al giorno.

* Nel Lazio superati i 9 milioni e 700 mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l‘89% degli over 12 sempre in doppia dose.

* Terza dose: oltre 900 mila le terze dosi effettuate pari a oltre il 17% della popolazione.

* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1.034.000 dosi e già distribuiti 1 milione 330 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.895 medici di medicina generale e 372 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

*** Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: sono 191 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 314 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 38 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 24 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 103 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 162 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 174 nuovi casi :

* Asl di Frosinone: sono 19 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 46 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 13 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 96 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.