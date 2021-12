Sono state immediatamente identificate e denunciate le 8 persone che, ieri mattina 6 dicembre 2021, hanno inscenato una manifestazione non preavvisata sulla complanare esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma al km.20+700 mettendo in atto un sit-in.

Manifestazione sul GRA: denunciate otto persone

Nella circostanza, i manifestanti hanno esposto due striscioni a firma del gruppo ambientalista “extinction rebellion” occupando, di fatto, l’intera sede stradale e bloccando il flusso veicolare sulla carreggiata, con pesanti ripercussioni sul traffico di quel tratto di strada.

La manifestazione estemporanea ha creato intralcio alla normale circolazione veicolare di un’ importante arteria di collegamento, mettendo in pericolo l’incolumità degli utenti della strada e turbando l’ordine pubblico, atteso che il personale di polizia si è dovuto fisicamente frapporre tra i manifestanti e gli automobilisti che hanno reagito con veemenza al blocco stradale durato circa un’ora.

Sul posto, oltre alla Polizia Stradale, sono intervenute le pattuglie della Digos, della Polizia Scientifica, della Sezione Volanti, del III Distretto Fidene Serpentara ed un contingente della Guardia di Finanza.

Nei confronti delle 8 persone, – denunciate all’Autorità giudiziaria per manifestazione non autorizzata -, il Questore, dopo un’ attenta istruttoria da parte della Divisione Polizia Anticrimine, ha adottato 8 fogli di via, con divieto di ritorno nel comune di Roma, di cui due della durata di 18 mesi, quattro della durata di 1 anno e due della durata di 6 mesi.