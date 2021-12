Lunedì infernale per i tanti automobilisti che in questi istanti stanno percorrendo il Grande Raccordo Anulare. Ecco il motivo.

Protesta sul GRA: il traffico è paralizzato

Nella giornata di oggi, lunedì 6 dicembre 2021, sul Gra di Roma (diramazione Roma Nord) da circa un’ora un corteo di persone sta bloccando il traffico per manifestare. Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo della viabilità Astral Infomobilità, in quel tratto il traffico è paralizzato tra Settebagni e GRA.

I motivi della protesta da parte di “Ultima Generazione”

Stiamo bloccando la strada perché non sappiamo come altro far sentire la nostra paura. Le piante non crescono più, le api muoiono. Ci immaginiamo presto emigrare verso il Nord Europa dove non ci accoglieranno ma ci sarà un esercito armato a decidere chi può passare.

Lottiamo per il futuro che vogliamo per noi e i tutti i bambini e le bambine. Vogliamo che siano le cittadine e i cittadini a decidere le misure da prendere per salvare sé stessi e le persone che amano dalla crisi climatica ed ecologica. Basta con la solita politica. Vogliamo che la gente onesta sia ascoltata. A voi la scelta!’ – si legge in una nota Facebook.