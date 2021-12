È stato indetto per venerdì 10 docembre 2021 uno sciopero del mondo della scuola da parte di diversi sindacati, come Flc Cgil, Uil Scuola, Gilda e Snals; in forma separata, parteciperà anche Anief.

Sciopero scuola venerdì 10 dicembre 2021

Lo sciopero è stato stabilito in segno di protesta contro l’immobilismo del Governo nei confronti del mondo della scuola e dell’istruzione.

Potrebbero essere quindi a rischio le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado: potrebbero aderire docenti e personale ATA. Prevista anche una manifestazione nazionale a Roma, per le ore 10:30 del 10 dicembre.

Foto di repertorio