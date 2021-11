Scuola, positivi in classe? Cambiano le regole: ecco le nuove procedure

A seguito della nuova circolare del Ministero della Salute emanata nella giornata di ieri, che ha come obiettivo quello di sostenere la frequenza in presenza a scuola nel caso di classi alunni positivi al Sars Cov 2, cambiano le regole e aumenta la richiesta di testing con tamponi. La Asl Roma 5 amplia i servizi tamponi dei drive through estendendo gli orari, implementando attività e incrementando personale dei laboratori. Qualora la situazione epidemiologica lo richiedesse l’Azienda è pronta a potenziare ed estendere l’attività di testing.

COSA PREVEDE LA CIRCOLARE

Scuola Infanzia: restano invariate le regole precedenti vista l’età dei bambini

Scuola Primaria e Secondaria

n.1 alunno positivo: la classe non va in quarantena; l’alunno positivo viene posto in isolamento, alla classe viene effettuato immediatamente il tampone e in caso di negatività l’attività scolastica in presenza prosegue. Viene effettuato un secondo tampone dopo 5 giorni.

n.2 alunni positivi: alunni vaccinati/negativizzati negli ultimi sei mesi vengono sorvegliati e testati (immediatamente e dopo 5 giorni); gli alunni non vaccinati devono sottostare alla quarantena (10 giorni) mentre gli alunni positivi vengono isolati come di consuetudine

n.3 alunni positivi: la classe viene posta in quarantena per 10 giorni

Le nuove indicazioni implicano quindi una maggiore richiesta di tamponi a cui l’Azienda ha risposto ampliando i servizi dei suoi 2 maggiori drive through: quello presso l’aeroporto Barbieri di Guidonia e quello allestito presso il Valmontone Outlet dopo la chiusura dell’hub vaccinale.

COME SI ACCEDE AI DRIVE THROUGH

I drive through NON sono ad accesso libero e diretto ma si accede su chiamata della ASL o con prenotazione sulla piattaforma regionale “Prenota Drive”, all’indirizzo https://prenota-drive.regione.lazio.it

I DRIVE THROUGH DELLA ASL ROMA 5

GUIDONIA AEROPORTO: ingresso in via Mario di Trani

VALMONTONE OUTLET

LABICO: via Casilina Km 38

COLLEFERRO: via degli Esplosivi

MONTEROTONDO: via Galileo Galilei, snc – Zona industriale

SUBIACO: parcheggio posteriore ospedale Angelucci

VICOVARO: Località San Cosimato, snc