Un post, una storia raccontata su un noto gruppo Facebook di Artena che, in poco tempo, è diventata virale. È la triste disavventura di Massimo e sua moglie, genitori che da poco hanno perso loro figlio e che, lo scorso giorno, sono stati derubati della borsa dove all’interno c’era il cellulare con le foto del loro ragazzo.

Un post che stretto il cuore di molte persone e che noi, oggi, abbiamo deciso di riportare integralmente nella speranza che chi ha sottratto la borsa alla donna, anche in forma anonima, possa fargliela riavere.

Ecco il post pubblicato su Facebook

Nella MIA Vita Ho sopportato tutto; nel lavoro, nello sport , la morte di un figlio etc. Ma coloro che hanno rubato la borsa di mia moglie nel cimitero di Artena è una cosa che non si può definire. Chiedo soltanto che queste persone se hanno un Cuore di ridare a MIA moglie almeno il cellulare dove ci Sono le foto e i video di Mio figlio Giovanni a cui tiene per vederlo nei momenti bui di madre sconvolta per la perdita del figlio Giovanni che io non auguro a nessuno.

Poi il bello che nel cimitero di Artena c’è un cartello con ” area sorvegliata dalle telecamere” ma… Colgo l’occasione anche di ringraziare tutti gli amici e amiche dì Facebook che mi Sono Stati vicino in questo periodo triste grazie, grazie a tutti.