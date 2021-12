Da domani, 6 dicembre 2021, chi è vaccinato o guarito dal Covid, potrà accedere a luoghi al chiuso come ristoranti, bar, cinema, teatri e stadi.

Super Green Pass: come funziona

Entrerà in vigore da domani, infatti, il cosiddetto Super Green Pass, o Green Pass rafforzato, destinato solo ai guariti dal coronavirus negli ultimi 6 mesi e ai vaccinati. Non è necessario riscaricare nuovamente il Green Pass: il QR code sarà sempre lo stesso, quello già salvato magari sul proprio smartphone. Verrà invece aggiornata l’APP “Verifica C19” per i controlli.

Il Green Pass base, che si può ottenere anche tramite l’esito negativo del tampone, dovrà essere esibito sui mezzi pubblici, al lavoro, in palestra o piscina e anche negli alberghi. Tutte queste misure sono, al momento, valide fino al 15 gennaio, anche se c’è possibilità di proroga.

Per chi non rispetta tali normative, sono previste multe dai 400 ai mille euro.

In zona bianca, la mascherina non è obbligatoria all’aperto ma molti sindaci stanno intervendendo con varie ordinanze per l’uso dei dispositivi di protezione individuale in qualunue contesto. Vige l’obbligo in zona gialla, arancione e rossa.

Foto di repertorio