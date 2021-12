Il Lazio non entrerà in zona gialla nelle prossime settimane. La previsione sulla nostra regione e l’eventuale cambio di colore dovuto all’emergenza Covid-19 non è nostra, ma dei tecnici. A riportarlo è l’assessore alla sanità regionale, Alessio D’Amato, che commenta così la situazione:

COVID: D’AMATO, ‘IERI SUPERATE LE 55 MILA SOMMINISTRAZIONI, OLTRE IL TARGET. OBIETTIVO SCENDERE CON RT SOTTO VALORE 1, NON PREVEDO CAMBI DI COLORE PROSSIME SETTIMANE’

OGGI ANCORA DISPONIBILI ON LINE POSTI PER OPEN DAY STRAORDINARIO DI DOMENICA

“Ieri nel Lazio sono stati somministrati 55.519 vaccini di cui oltre 51 mila dosi di richiamo, ben oltre il target assegnato di 38 mila. La percentuale di popolazione over 12 anni con due dosi è all’89%, mentre la percentuale della popolazione over 12 che ha fatto anche il richiamo è al 17%.

Per l’open day straordinario di domani sono ancora disponibili online alcuni slot liberi ed è un’occasione importante per fare il richiamo per coloro che ancora non si sono prenotati. Ricordo che basta andare sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) nella sezione ‘apertura straordinaria dosi booster’ avendo con sé la tessera sanitaria e scegliendo uno dei siti di vaccinazione messi a disposizione da AIOP Lazio.

I l Lazio ha un valore RT a 1.01 più basso del valore RT nazionale e l’obiettivo è quello di stabilizzarlo e di riportarlo sotto a 1. Questo in prospettiva ci può consentire di non avere cambi di fascia, che comunque i nostri tecnici escludono per le prossime settimane.

Ad oggi abbiamo oltre 1.236.000 prenotazioni delle dosi di richiamo. La fascia più numerosa sono gli over 80 con oltre 100 mila prenotazioni, seguono la fascia 56/57 e 58/59 anni con 65 mila prenotazioni, chiude la fascia 20/21 anni con oltre 11 mila prenotazioni, i diciottenni superano i ventenni la fascia 18/19 è infatti a 12.210 prenotazioni “.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.