Previsioni neve Lazio: dove nevicherà tra oggi e domani nella nostra regione? Per la giornata di sabato, sono pressoché nulle le speranze, ma per quella di domenica ci sono. Scopriamo dunque dove è prevista neve per questo primo fine settimana di dicembre.

Previsioni neve Lazio: dove nevicherà domani 5 dicembre 2021?

Il freddo e le prime gelate che anticipano la stagione invernale sono arrivate, così come la neve. Sono diverse le nevicate ad alta quota e nel Lazio, mentre per quanto riguarda la situazione a bassa quota è ancora presto (clicca qui per leggere ulteriori info in merito). Se oggi è prevista solo un po’ di pioggia a partire dal tardo pomeriggio, domani la situazione cambierà.

Ecco dove è prevista neve nel Lazio

Le zone dove dovrebbe nevicare, seppur non troppo, nella regione Lazio sono le seguenti: Campo Staffi, Campocatino, Forca d’Acero, Terminillo, Campo dell’Osso, Campaegli, Monte Livata, Cervara di Roma e Prato di Campoli. Da Rieti alla provincia di Roma, fino a quella di Frosinone: domenica sono diverse le zone dove è prevista un po’ di neve. Parliamo di poca perché in realtà non sono previsti molti centimetri.

Infatti, si passa da 2,5 a Prato di Campoli fino ai 9 a Campo Staffi. A Campocatino, Forca d’Acero, Terminillo, Campo dell’Osso, Campaegli e Monte Livata sono previsi invece tra i 6 e i 7,5 centimetri.

Dunque, a parte qualche nevicata forte dei giorni scorsi, bisogna ancora attendere per inaugurare la vera e propria stagione invernale sulle alte quote del Lazio. Tuttavia, adesso che le temperature calano, arrivano le prime gelate e le prime nevi.

Le temperature

Infatti, è previsto molto freddo nelle suddette zone. A Monte Livata, Campo dell’Osso, Campo Staffi, Terminillo e Campocatino sono previste minime che vanno dai -4 gradi centigradi fino ai 6. Ricordiamo di dotarsi dell’adeguata attrezzatura (anche per l’automobile) per poter fruire dunque di un po’ di paesaggio innevato in leggero anticipo sui tempi.