Giornata di maltempo ieri, mentre oggi è prevista una leggera tregua. Ciò faciliterà la formazione della neve, almeno sulle alte quote del Lazio. Quando arriverà invece a basse quote tra la fine di questo autunno e l’inizio dell’ormai prossimo inverno? Cerchiamo di capirlo.

Neve nel Lazio: le zone dove nevicherà oggi

La leggera tregua dal maltempo di oggi provocherà la formazione di neve ad alta quota. Le zone interessate, in cui è prevista la seconda nevicata stagionale sono le seguenti:

Campostaffi, Campocatino, Campo dell’Osso, Forca d’Acero, Terminillo e Monte Livata. Si andrà dai circa 3 centimetri previsti a Monte Livata, a salire, fino ai 40 centimetri possibili a Campostaffi. In tutte le altre zone, la media è tra i 23 e i 29 centimetri di neve. Quest’ultima è dunque prevista per oggi nelle zone collinari del Lazio. Ricordiamo che si tratta di previsioni, e non sempre le conseguenze si avverano al 100%.

Quando nevicherà sulle basse quote del Lazio

La neve a quote basse? Al momento non è prevista e nemmeno per il futuro prossimo. Tuttavia, questo inverno potrebbe riservare sorprese, come ci ha abituati ultimamente. Resta ancora presto però per fare proiezioni e/o previsioni su possibili nevicate a bassa quota nella nostra regione da qui alla fine del mese.

Anche per dicembre sarà molto difficile. Probabile che dall’inizio del nuovo anno ci sarà qualche fenomeno di questo tipo.