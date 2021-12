Giornata ancora una volta particolare per Roma, dove sono previste diverse manifestazioni, inizia a entrare nel vivo lo shopping natalizio e si gioca anche Roma-Inter. L’appello è quello di Alessio D’Amato, assessore alla sanità del Lazio, a rispettare le regole per non peggiorare la situazione legata alla pandemia.

Le manifestazioni di oggi

Via del Corso e le zone del Centro di Roma registrano già il pieno per lo shopping natalizio. Diversi anche i turisti, che non sanno dell’obbligo di mascherine all’aperto. Le zone sono ovviamente attenzionate dalle forze dell’Ordine, che in queste ore stanno eseguendo numerosi controlli, e lo stesso sarà anche domani. Nonostante non sembra vada più di moda (per fortuna) fare manifestazioni no-vax, oggi ci saranno (e qualcuna è in corso) importanti manifestazioni.

Manifestazione Cobas Usb dalle 15 alle 19 riunita a partire da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto contro le politiche economiche del Governo. Prevista la partecipazione di circa 3mila persone. Manifestazione per il diritto all’Abitare sempre dalle 15, ma con fine alle 17, in piazza dell’Esquilino. Dovrebbero partecipare circa 300 persone. Alle 18 si giocherà Roma-Inter allo Stadio Olimpico.

A fronte di questi eventi, Alessio D’amato ha espresso le seguenti parole: “Oggi nella Capitale sono previste diverse manifestazioni, desidero rivolgere un appello affinché chi manifesta lo faccia nel rispetto dei corretti comportamenti di contrasto alla pandemia indossando la mascherina. La nostra Regione ha un valore RT a 1.01 più basso del valore nazionale (1.20), ma comportamenti scorretti possono favorire la curva d’incidenza. Non facciamo come altre aree del Paese che, per colpa di comportamenti scorretti, ora si ritrovano in zona gialla”.

Ricordiamo che D’Amato stesso ha scongiurato l’ipotesi zona gialla per le prossime settimane e intanto è uscito il consueto bollettino Covid regionale, visibile qui sotto, con tutti gli ultimi aggiornamenti sul fronte Coronavirus:

Il bollettino Covid-19 di oggi, 4 dicembre 2021, in regione Lazio

“OGGI NEL LAZIO SU 18.190 TAMPONI MOLECOLARI E 29.481 TAMPONI ANTIGENICI PER UN TOTALE DI 47.671 TAMPONI, SI REGISTRANO 1.832 NUOVI CASI POSITIVI (+339), SONO 7 I DECESSI ( = ), 712 I RICOVERATI (-15), 91 LE TERAPIE INTENSIVE (+3) E +809 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 3,8%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 946. OGGI SI REGISTRANO SETTE DECESSI E DI QUESTI SEI NON ERANO VACCINATI .

E’ PREMATURO PARLARE DI QUARTA DOSE. I NOSTRI TECNICI DELL’ISTITUTO SPALLANZANI CI DICONO CHE L’OBIETTIVO E’ ARRIVARE A FARE UN RICHIAMO ANNUALE CON VACCINI AGGIORNATI ALLE VARIANTI, COME AVVIENE PER VACCINO ANTINFLUENZALE’.

* 4 DICEMBRE DELLO SCORSO ANNO: STESSO NUMERO DI CASI POSITIVI, MA CON 2.466 RICOVERI IN MENO IN AREA MEDICA, 269 IN MENO IN TERAPIA INTENSIVA, 68 MILA ISOLATI A DOMICILIO IN MENO E 55 DECESSI IN MENO. NUMERI CHE DIMOSTRANO L’IMPORTANZA DELLA VACCINAZIONE.

* RAPPORTO CONFCOMMERCIO SUI CONSUMI DI NATALE A ROMA: IL 58% DEI CITTADINI TEME CHE IL LAZIO TORNI IN ZONA GIALLA. Bisogna dare messaggi di tranquillità ed evitare di generare ansia. Ad oggi i nostri tecnici non ritengono probabile che da qui al Natale ci possa essere un cambio di fascia. Lavoriamo assieme per un Natale sicuro, nel rispetto delle regole e prenotando subito il richiamo.

* VACCINAZIONI PEDIATRICHE: prenotazioni al via dal 13 dicembre.

Oltre 300 mila utenti hanno già visualizzato sui canali social di SaluteLazio le FAQ realizzate in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* APERTURA OPEN DAY STRAORDINARIA DI DOMENICA 5 DICEMBRE DI 12 CENTRI VACCINALI AIOP.

Prenoti oggi e puoi eseguire il richiamo nella giornata di domenica. Possono accedere tutti (over 18) fino ad esaurimento delle diponibilità previa prenotazione sul portale regionale ( https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) per un totale di 5 mila somministrazioni complessive a disposizione per la giornata.

Le somministrazioni si svolgeranno nelle seguenti strutture: Nuova Villa Claudia, Villa Aurora, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata e Villa delle Querce (Asl Roma 6). ICOT (Asl di Latina) e INI Veroli (Asl di Frosinone).

* Prenotazioni Vaccino Over 18 dose di richiamo: attive le prenotazioni per gli over 18 sul portale regionale ( https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) . Il sistema colloca l’utente in automatico dopo 150 giorni dall’ultima somministrazione e alla prima data utile. Sono state rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione, disponibili oltre 40 mila posti al giorno.

* Nel Lazio superati i 9 milioni e 600 mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l‘89% degli over 12 sempre in doppia dose.

* Terza dose: oltre 838 mila le dosi effettuate pari a oltre il 17% della popolazione.

* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1.030.000 dosi e già distribuiti 1 milione 330 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.895 medici di medicina generale e 372 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

*** Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: sono 353 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 497 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 96 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 102 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 144 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 200 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 440 nuovi casi :

* Asl di Frosinone: sono 96 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 198 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 119 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.