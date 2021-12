Champions League, Europa League e Conference League in chiaro: quali saranno le partite in TV il 7, 8, e 9 dicembre 2021? Scopriamo insieme Canale 5, TV8 e Amazon Prime Video quale match hanno scelto di trasmettere in televisione e in streaming.

Partiamo dal presupposto che la partita di Prime Video non può definirsi in chiaro perché è necessario avere un abbonamento ad Amazon Prime.

Ultima tornata di coppe europee dell’anno e gironi che si concludono. Le italiane sono tutte in corsa e qualcuna è già qualificata, ma si gioca il primo posto (vedasi Juventus). Le scelte sono tendenzialmente quelle che gli appassionati di calcio speravano, con le partite più interessanti. Andiamo a scoprire quale partita sarà trasmessa martedì sui canali Mediaset anche a chi non possiede l’abbonamento e dove vedere tutte le partite gratuitamente questa settimana.

Milan-Liverpool in TV e streaming: dove vederla

Champions League: martedì 7 dicembre 2021 Canale 5 trasmetterà Milan-Liverpool alle ore 21:00 in chiaro. Si tratta di un match decisivo in cui i rossoneri saranno costretti a vincere e dare un’occhiata all’altra partita del girone.

Atalanta-Villareal in TV e streaming: dove vederla

Champions League: mercoledì 8 dicembre 2021 Prime Video trasmetterà Atalanta-Villareal alle ore 21:00. Altra partita molto delicata: i bergamaschi si giocano la qualificazione al turno successivo o comunque sperano di proseguire il percorso europeo in Europa League.

CSKA Sofia-Roma in TV e streaming: dove vederla

Conference League: giovedì 9 dicembre 2021 TV8 trasmetterà CSKA-Roma alle ore 18:45. Dunque, né le partite di Lazio né del Napoli andranno in onda in chiaro e TV8 ha deciso di trasmettere il match di Conference League dei giallorossi, che non si giocano l’accesso al prossimo turno, poiché già passati, ma cercano di arrivare primi per ottenere un sorteggio migliore.

Nessuna partita di Europa League sarà quindi trasmessa in chiaro questa settimana.