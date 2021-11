Il 23, il 24 e il 25 novembre 2021 tornano le coppe europee, dopo la sfortunata parentesi delle nazionali, almeno per quanto riguarda l’Italia. Il grande calcio torna in campo con la Champions League, la Conference League e l’Europa League. Andiamo a scoprire dunque quali saranno le partite trasmesse in chiaro in TV e quella che andrà in onda su Amazon Prime Video.

Champions League, Europa League e Conference League: partite in chiaro in TV dal 23 al 25 novembre 2021

Partiamo dalla partita che verrà trasmessa martedì 23 novembre su Canale 5. In chiaro, la scelta di Mediaset è ricaduta sulla Juventus. Sarà dunque Chelsea-Juve la partita che andrà in onda in TV alle ore 21:00.

Mercoledì 24 novembre è il turno della partita trasmessa su Amazon Prime Video. Ancora da definire quale delle milanesi sarà trasmessa sulla piattaforma streaming, ma tra Inter-Shaktar Donetsk delle 18:45 e Milan-Atletico Madrid è favorita quest’ultima.

Non è ancora ufficiale, ma il 24 novembre, su Prime Video alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta Atletico Madrid-Milan. In caso di cambiamenti, aggiorneremo l’articolo per tempo.

Giovedì 25 novembre è il turno di Europa League e della sorella minore, la Conference League. Anche qui TV8 non ha ancora ufficializzato quale partita trasmetterà in chiaro tra Lokomotiv Moska-Lazio delle 18:45 e Roma-Zorya delle 21:00. Al momento, la favorita per la trasmissione è Roma-Zorya, ma in caso di novità l’articolo verrà aggiornato per tempo.

Ricordiamo dunque che, a meno di novità dell’ultimo minuto, le partite che verranno trasmesse in chiaro in TV questa settimana e su Prime Video saranno le seguenti:

Martedì 23 novembre ore 21:00 Chelsea-Juve su Canale 5;

Mercoledì 24 novembre ore 21:00 Atletico Madrid-Milan su Prime Video;

Giovedì 25 novembre ore 21:00 Roma-Zorya.

Quando TV8 e Amazon annunceranno ufficialmente le partite che trasmetteranno e se saranno differenti da quelle descritte, l’articolo sarà aggiornato per tempo. Non resta che tifare per le squadre italiane e sperare che in questo turno facciano meglio di quanto ha fatto la nazionale nelle ultime partite.