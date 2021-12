Non sono ancora chiare le motivazioni, sta di fatto che da diversi minuti e fino a quando non verrà risolto il problema, la circolazione della Metro B e B1 a Roma risulta interrotta nel pomeriggio di oggi. Sui social, Atac parla di un imprecisato guasto tecnico.

Roma, caos Metro B-B1: circolazione interrotta per entrambe e disagi per i pendolari

Sono in corso le operazioni per la risoluzione del problema e intanto si stanno attivando le navette sostitutive qualora il guasto non dovesse risolversi celermente. Seguiranno aggiornamenti.

“Metro B-B1: circolazione interrotta per guasto tecnico. Seguono aggiornamenti” recita il post di Atac. Possibile che alla base dei disagi ci sia anche il maltempo.

Ricordiamo che già ieri la metro B ha subìto disagi, ma causati dall’investimento di una persona.

Primo aggiornamento

Tratta interrotta tra Jonio e Bologna e viceversa. Attivi bus sostitutivi in questa tratta. Fortissimi ritardi nella tratta Laurentina-Rebibbia.

Foto di repertorio