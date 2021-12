Roma, giornata di maltempo, allagamenti e strade chiuse

Imperversa il maltempo nel Lazio, con l’allerta meteo arancione diramata ieri dalla protezione civile regionale. La pioggia e il forte vento stanno causando disagi sia in provincia di Frosinone che di Roma, ma è soprattutto nella Capitale e dintorni che i problemi si fanno sentire per gli automobilisti.

Roma e dintorni, giornata di maltempo, allagamenti e strade chiuse

Sono segnalati infatti diversi allagamenti e strade chiuse. Consigliamo a chi è in viaggio o lo farà nelle prossime ore di prestare la massima attenzione e intanto segnaliamo le principali criticità riportare in queste ore sulle principali arterie stradali e autostradali.

A Roma sono segnalate forti piogge e qualche allagamento nelle zone dell’Eur (e zone limitrofe) e di Fiumicino. Per quanto riguarda l’Eur, anche all’altezza dell’uscita sul GRA (Grande Raccordo Anulare). Il maltempo sta imperversando anche a Roma Est, dove è stata chiusa la strada di via Marco Simone per allagamenti in entrambi i sensi marcia. Disagi anche in provincia segnalati nelle zone dei Monti Lepini e Monti Aurunci, in Ciociaria, ma anche sull’agro Pontino, in provincia di Latina. Anche sul litorale la situazione resta fortemente attenzionata in queste e nelle prossime ore.

Quando finirà il maltempo?

Il maltempo dovrebbe continuare a sfogarsi fino a questa sera per subire un drastico dietro front nella mattinata di domani e poi scomparire nel primo pomeriggio di domani. Aggiorneremo l’articolo qualora vi siano altre zone segnalate come critiche in questi istanti.