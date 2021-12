Dramma a Latina dove a soli 43 anni è morta Romina De Angelis, pallavolista che, tra l’altro, ha militato anche nel Sabaudia Pallavolo.

Addio a Romina De Angelis: le ipotesi del decesso

Al momento le cause della morte non sono note ma, secondo quanto trapela, dovrebbe trattarsi di un aneurisma celebrale. A soli 43 anni, nella notte, è morta Romina De Angelis, lasciando un dolore immenso in tutta la comunità di Latina.

Tanti i messaggi di cordoglio che in questo momento stanno arrivando, anche alla famiglia. Tra questi c’è il commovente post Facebook del Sabaudia Pallavolo, ex squadra di De Angelis.

La nota del Sabaudia Pallavolo

Ciao Romina, salutarti non è semplice ed è praticamente impossibile trovare le parole giuste.

Resta solo un grande vuoto dentro tutti noi.

Le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione.