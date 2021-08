Sabaudia, tragedia dopo il turno di lavoro: perde la vita un giovane 23enne

Terribile incidente sul lungomare di Sabaudia. A perdere la vita un giovane ragazzo di 23 anni di Aprilia: si tratta di Giuseppe del Sordo.

Addio a Giuseppe del Sordo: terribile incidente con altri tre giovani ragazzi a bordo della macchina

Un brutto incidente dopo il turno di lavoro. È quello che è avvenuto ieri in zona Sabaudia, più precisamente sul lungomare. Secondo quello che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che la vittima, insieme ad altri tre ragazzi, per cause ancora da chiarire, sono finiti fuori strada ribaltandosi più volte.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e al Fiorini di Terracina. Per Giuseppe del Sordo però, giovane ragazzo di 23 anni di Aprilia, non c’è stato nulla da fare.

Condoglianze alla famiglia da parte di tutta la redazione.