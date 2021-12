Roma, Casilina. La Polizia di Stato controlla esercizi commerciali in via Aragona e via Aquila Reale (rispettivamente Torre Gaia e Torre Maura). Elevate sanzioni per 3.000 euro e chiuso provvisoriamente 1 locale. Sequestrati 43,900 kg di alimenti. Multe anche per guida senza patente e per assenza di copertura assicurativa.

I fatti

La Polizia di Stato prosegue i controlli finalizzati alla verifica della regolari autorizzazioni per locali ed attività commerciali e per la corretta applicazione della normativa anti covid. Il dispositivo composto da agenti del VI Distretto Casilino, 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, 1 equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, 1 Unità Cinofila antidroga e 2 pattuglie di Polizia Locale di Roma Capitale si è concentrato nel territorio di competenza del VI Distretto. In una delle attività ispezionate sono stati sequestrati 43,900 kg di alimenti – privi di etichettatura – e per questo motivo sono state elevate sanzioni per 3.000 euro.

Per un altro degli esercizi commerciali controllati in virtù della ordinanza della Asl Roma 2, è stata disposta la chiusura provvisoria

A seguito dei posti di controllo effettuati dal Reparto Prevenzione Crimine sono state inoltre elevate sanzioni al Codice della Strada per guida senza patente e per mancanza di copertura assicurativa per un totale di 5.966 euro.

Al termine dell’attività 1 persona è stata indagata in stato di libertà e altre 26 sono state identificate.

Foto di repertorio