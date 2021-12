Aveva 48 anni la vittima del drammatico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 30 novembre 2021, a Roma, all’altezza dell’incrocio con via Cristoforo Colombo.

Tragico incidente sulla Colombo: morto un 48enne

Per la vittima, un uomo di 48 anni a bordo di un monopattino, è risultato fatale lo scontro con un’auto. Il conducente della vettura si è fermato a prestare soccorso ma per l’uomo non c’è stato niente da fare e il personale del 118 ha potuto solo constatarne il decesso.

La dinamica del sinistro è ancora tutta da accertare.

Foto di repertorio