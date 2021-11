Cassino. Giovane accoltellato durante una lite: arrestati due ragazzi

Due arrestati e un ferito in ospedale: è questo il bilancio di quanto accaduto ieri sera, 27 novembre 2021, a Cassino, in via Virgilio.

Cassino, giovane accoltellato durante una lite

Stando a quanto riportato da varie testimonianze, un ventenne è stato tasportato in ospedale dopo essere stato accoltellato al volto e all’addome, in seguito ad una brutta lite avuta con altri due ragazzi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e il personale del 118. Il giovane ferito è stato portato all’Ospedale Santa Scolastica mentre i due aggressori sono stati arrestati e condotti in caserma.

Potrebbero seguire aggiornamenti sull’accaduto.

Foto di repertorio