Su 1218 tamponi fatti in Ciociaria dalla Asl di Frosinone, alla giornata di oggi emerge la presenza di ben 99 nuovi casi positivi al Covid-19. In provincia di Frosinone sono anche 65 i negativizzati e fortunatamente zero le persone decedute.

A differenza dei bollettini pre-vaccinazioni, i decessi sono in netto calo

Tuttavia, è palese come la contagiosità continui a essere alta, anche per via delle varianti e delle persone non vaccinate, il cui numero risulta essere purtroppo ancora abbastanza alto. Il totale dei ricoverati è di 35 unità.

13 i nuovi casi positivi riscontrati ad Alatri, 10 a Frosinone, 9 ad Arpino, 8 ad Anagni, 7 a Ceccano e Isola del Liri, 6 a Sora, 5 a Cassino, 4 a Piedimonte San Germano, 3 a Fiuggi, Fumone e Veroli, 2 a Gallinaro, Paliano, Piglio, Ripi, Sant’Elia Fiumerapido, 1 ad Acuto, Atina, Ausonia, Ceprano, Cervaro, Ferentino, Fontana Liri, Morolo, Serrone, Torre Cajetani e Villa Santa Lucia.