Poco fa c’è stato un incidente in autostrada, tra Anagni e Ferentino. Al chilometro 607,1 c’è stato un impatto tra più vetture in direzione di Napoli. Proprio all’inizio della provincia di Frosinone, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Roma e il capoluogo campano, sono segnalati tre chilometri di code.

Incidente in autostrada oggi: tre chilometri di code tra Anagni e Ferentino

Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Come visibile dalla foto scattata in diretta da una telecamere di Autostrade per l’Italia posizionate nella zona tra Anagni e Ferentino, sul posto sono presenti forze del personale addetto alla rimozione dei detriti. Presenti anche le forze dell’Ordine per eseguire i rilievi di rito.

Ancora non è chiaro se vi siano stati feriti. A tal proposito, potrebbero seguire aggiornamenti a breve. Ricordiamo intanto che al momento sono circa 3 i chilometri di coda al km 607. Sempre stamattina c’è stato un altro incidente sulla Pontina, che ha causato la chiusura di un tratto e deviazioni al traffico per via del ribaltamento di un mezzo pesante.

Aggiornamento ore 11:15

Le code adesso partono da Colleferro, sempre in direzione di Napoli. Si sa qualcosa in più sull’incidente: l’impatto è stato tra due mezzi pesanti e un’auto. Adesso, il traffico può iniziare a defluire solo sulla corsia di sorpasso. Sono in corso le operazioni di rimozione dei detriti e ciò causerà ancora disagi alla viabilità per i prossimi minuti. Potrebbero seguire nuovi aggiornamenti quando sarà chiarita la situazione in merito alla presenza di eventuali feriti e sul normale ritorno alla normalità della circolazione.