Ciampino dove sono controlli stradali velocità a dicembre 2021

A Ciampino la Polizia Locale ha stilato il calendario dei controlli. Scopriamo insieme dove saranno posizionati nelle strade a dicembre 2021 per tenere sotto controllo la velocità.

Ciampino, controlli stradali a dicembre 2021: dove si verificherà la velocità degli automobilisti

Come sempre, a prescindere dalle multe, si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione. A tal proposito, clicca qui per leggere quali sono le nuove norme al codice della strada in vigore da pochi giorni e quelle che verranno introdotte a partire dal prossimo anno.

Di seguito, il documento con le posizioni e le zone interessate:

48095.21-PL-Ciampino-Calendario-controlli-velocita-Dicembre-2021