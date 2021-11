E’ entrato in vigore nelle scorse ore il nuovo codice della strada. Cosa cambia per gli automobilisti e non solo? Scopriamolo insieme.

Nuovo codice della strada: cosa cambia dal 10 novembre 2021, ma anche dal 1° gennaio 2022 e dal 1° luglio 2022

– Stretta sull’uso dei device alla guida: previste multe salate per chi utilizza laptop, tablet, smartphone, ecc.

– Multa per parcheggio in posto disabili: aumentata la multa e i punti decurtati. Da 168 e 2 in meno, si passa a 672 e 6 in meno.

– Casco in moto: oltre il conducente, anche l’altra persona verrà multata se sprovvista di casco.

– Foglio rosa: durerà un anno anziché 6 mesi e l’esame per ottenere la patente B potrà essere ripetuto 3 volte e non più 2.

– Auto elettriche: potranno essere usate solo per la ricarica e non per la sosta. Dopo un’ora, entra in vigore il divieto di sosta.

– Strisce pedonali: precedenza non solo a chi attraversa, ma anche a chi sta per farlo.

– Passaggi a livello: possibilità di installare telecamere utilizzate per fare multe a chi non rispetta il divieto di attraversare.

– Multe e trasparenza: ogni anno i Comuni dovranno dichiarare dove hanno destinato i proventi delle multe. Migliorerà dunque la trasparenza pubblica.

Le modifiche in vigore nel 2022

– Parcheggi liberi: Questo entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2022. Prevista sosta gratis per disabili su strisce blu e più stalli rosa previsti per gestanti e nitori con gigli, fino a due anni.

– Monopattini: L’obbligo di frecce entrerà in vigore dal 1° luglio 2022, così anche l’obbligo dei freni. Massimo di 6 km/h su aree pedonali e 20 altrove. Non si può circolare né sostare sui marciapiedi e nemmeno procedere contromano. Cosa manca? L’obbligo del casco e questo è un tema che ha suscitato diverse polemiche.

Che ne pensate di questi cambiamenti del codice della strada? Ritenete siano giusti o avreste preferito fossero state fatte (anche) altre modifiche? Fatecelo sapere nei commenti.