Sono giornate di pioggia e maltempo queste nella regione Lazio. Oggi è arrivata addirittura la prima nevicata in provincia di Frosinone.

Tuttavia, le temperature restano abbastanza alte per il periodo. Tutto ciò comunque è una consuetudine. Ormai da tempo iniziano a calare intorno la prima decade di dicembre. Quest’anno però potrebbe esserci un anticipo d’inverno.

Stando alle prime proiezioni (da non confondersi con previsioni!), già dalla prossima settimana potrebbero cambiare le cose.

Freddo in arrivo in regione Lazio. E come sarà l’inverno 2021/2022?

Il freddo dovrebbe coincidere con l’inizio della prossima settimana. Lunedì prossimo le temperature cominceranno a scendere bruscamente. Se le prime avvisaglie sono previste per domenica, quando le minime dovrebbero toccare i 5-6 gradi, per il 29 e il 30 novembre 2021 si prevedono temperature minime intorno allo 0. In provincia di Roma sono previsti infatti 2 gradi lunedì e 4 gradi martedì. In Ciociaria situazione leggermente peggiore: lunedì si prevede un -1 e martedì un 2. Per quanto durerà?

La situazione, sempre stando alle proiezioni, che potrebbero essere smentite anche nelle prossime ore, dovrebbe migliorare già a partire dalla giornata di mercoledì. Le minime risaliranno, ma sarà comunque poco più freddo rispetto a ora. Il vero freddo arriverà dunque a dicembre, poco prima dell’inverno.

A proposito di inverno, le proiezioni indicano che potrebbero verificarsi fenomeni di maltempo con aria gelida. Tuttavia, è ancora presto per sbilanciarsi su come sarà. Di certo, oggi in Ciociaria è giunta la prima nevicata e così come lo scorso anno è più che possibile che la neve arrivi nelle zone a bassa quota per qualche giorno straordinario. Difficile però che ciò accada entro la fine dell’anno.