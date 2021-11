Della progettazione è stata incaricata proprio Lazio Ambiente spa, anche se, ad oggi, ancora nulla è dato sapere su questo miracoloso simil TMD di ultima generazione, in particolare sulla sua ubicazione, aspetto su cui il Sindaco Sanna ha contributo notevolmente a far salire la tensione.

A quasi 2 anni di distanza persiste un livello altissimo di pericolosità da inquinamento ambientale dovuto alla mancata attuazione del piano di gestione post-operativa (e il piano di monitoraggio e controllo?), obbligatorio per legge e che, seppur non pronto immediatamente, come sarebbe stato auspicabile, doveva essere avviato al massimo entro 6 mesi dal blocco dei conferimenti (giugno 2020).

La partecipazione di questo Comitato è dovuta sia al fatto che la discarica di Colleferro è stata ricompresa nel programma e nello studio residenziale Eras (2016, Dipartimento epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio), sia alle continue denunce per gli impatti sulla salute umana e sull’ecosistema dovuti alla esposizione dei residenti in aree inquinate.

Il metodo partecipativo adottato per l’audizione conoscitiva è quasi sconosciuto in altri consessi politico-istituzionali, che applicano con rigore il criterio della selettività nella scelta discrezionale dei soggetti portatori di interessi territoriali diffusi.

Si svolge oggi 26 novembre 2021 una importante audizione congiunta della X Commissione regionale Rifiuti, presieduta da Marco Cacciatore, con la VII Commissione Sanità, in modalità telematica, per discutere di “Morbilità e mortalità delle persone che vivono vicino alle discariche di rifiuti urbani: uno studio di gruppo su multisito”.

La situazione riguardante la discarica di Colleferro continua a far discutere. Il Comitato Resistenti dice che infatti a distanza di quasi due anni dal blocco dei conferimenti, la situazione sembra essere ancora in alto mare. Proprio oggi c’è stata un’audizione della X Commissione in merito alla situazione dei rifiuti. Leggiamo insieme come è andata dalle parole di Ina Camilli, rappresentante del CRC:

Può dirsi verosimile l’ipotesi che, da un punto di vista tecnico, debba nascere nei pressi della discarica, necessitando di un impianto di servizio dove smaltire quel dichiarato “solo” 10% di indifferenziato che l’impiantistica moderna produrrebbe dalla lavorazione di tali rifiuti. La normativa consentirebbe di continuare ad abbancare questo scarto in discarica, poiché con l’apporto del “solo” 10% l’impianto non viene qualificato come “attivo”.

Ma non finisce qui: il famigerato compound industriale, oltre alla discarica di servizio, necessita di un mega-impianto a biogas (frazione liquida/umida).

Se l’obiettivo fosse questo, troverebbe giustificazione l’assenza e il ritardo di un vero e proprio piano di gestione post-operativa, che porterebbe alla definitiva chiusura della discarica.

PIANO POST OPERATIVO

La Regione Lazio, oltre al compound, ha reso noto che avrebbe elaborato il piano di gestione post-operativa della discarica insieme all’Università La Sapienza di Roma per la realizzazione di un progetto che prevede, in via sperimentale, l’utilizzo di terreno vegetale e FOS per la messa in sicurezza geotecnica dell’area della discarica per colmare gli spazi vuoti (disponibilità ancora presente in discarica) e per il capping.

Sono preventivati rilevanti introiti economici per Lazio Ambiente spa ed anche per il Comune di Colleferro.

Il piano non è partito e la società regionale ha addossato al Covid il ritardo ed il mancato, milionario, introito in bilancio.

Nel frattempo è stato “concesso” a Vailog per Amazon e Leroy Merlin, a poche decine di metri dalla discarica, di sbancare un’intera collina (terreno che, se avessero voluto, avrebbero potuto utilizzare per chiudere colle Fagiolara) e di effettuare perforazioni/pali e plinti di fondazione in un’area sottoposta a controlli e a tutela delle falde, soggette ad un potenziale peggioramento del livello di inquinamento.

Ad agosto di quest’anno, il collegato alla legge di stabilità approvato dal Consiglio regionale del Lazio ha concesso un contributo di € 2.000.000,00 (questa volta a favore del Comune di Colleferro, mentre nel 2018 la stessa somma era stata stanziata a beneficio di Lazio Ambiente spa, poi liquidata nel 2019 per il minore importo di circa 1.600.000,00). Stanziamenti eseguiti a quale titolo non è dato sapere.

LAZIO AMBIENTE SPA

Sempre nel collegato alla legge di stabilità, la Regione Lazio ha stabilito che la società deve concludere la sua dismissione entro il 31.12.2022.

La vita della società continua e Lazio Ambiente spa, nel suo sito, ha pubblicato un atto (Dispositivo Presidente C.d.A. n. 4 del 5/2/2021), da cui sembrerebbe che il piano di gestione non sia più idoneo e, di conseguenza, la dirigenza ha richiesto uno “studio di fattibilità tecnico ed economico e per la progettazione definitiva, per parte geotecnica, dell’adeguamento morfologico della discarica”, quantificato in 39.500,00 € (importo sottosoglia con affidamento esterno). Siamo punto a capo: si riparte da zero.

Così come non sappiamo (forse solo noi) se lo stanziamento pluriennale di 24 milioni di € che la Regione Lazio ha impegnato nel 2020 a favore di Lazio Ambiente spa per la gestione post-operativa della discarica sia solo sulla carta o se sarà effettivamente erogato. La prima trance non ci risulta sia stata liquidata.

Inoltre il collegato alla legge di stabilità, oltre alla messa in liquidazione della società in forte perdita, ha stabilito la cessione del ramo di azienda relativo alla discarica di Colle Fagiolara ad un nuovo gestore, individuato dal Comune di Colleferro. E’ una disposizione legittima? Il Comune indirà un bando di gara?

Il gestore della discarica è responsabile della gestione post-operativa per 30 anni e comunque almeno fino all’avvenuta “autorizzazione di chiusura”, successiva agli adempimenti del piano post-gestione.

L’attuale gestore, in passivo e in dismissione, ma pur sempre garantito per responsabilità dalla proprietà regionale, può passare il testimone al Comune di Colleferro? In virtù di quali competenze e fondi disponibili, può subentrare nella ricerca di un nuovo gestore per l’attuazione del piano post-operativo della discarica richiesto e validato dalla stessa Lazio Ambiente spa?

CONCLUSIONE

Rileviamo l’assenza di trasparenza nella procedura per l’attuazione del piano di post-gestione o comunque di interventi che scongiurino e limitino al massimo il danno ambientale in atto.

Sono quasi 2 anni che la discarica non riceve conferimenti, ma non ci risulta che le operazioni di capping o quanto meno di allontanamento delle acque meteoriche siano state avviate.

Per la gestione del biogas non abbiamo riscontri sulla ripresa del funzionamento dell’impianto di recupero.

Non c’è traccia di un progetto che assicuri la stabilità dei pendii e delle scarpate per i contenimenti interni. Resta poi da sapere quando e come si pensa di riempire la buca per eliminare la famosa “gobba di cammello” e chiudere l’impianto.

La discarica continua ad essere un rilevante pericolo di contaminazione per tutta l’area e per il fiume Sacco.

Riteniamo che non essendoci un piano di gestione post-operativo completo di monitoraggio ambientale, possiamo solo essere preoccupati dall’inerzia finora dimostrata da coloro che per legge ne hanno la responsabilità, unitamente a chi, istituzionalmente, è preposto alla tutela e salvaguardia dell’ambiente e della salute umana.