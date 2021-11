Lazio, casi di Covid-19 in aumento: si va verso la zona gialla?

Preoccupa la situazione nel Lazio a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19. Lo stesso Assessore alla Sanità, D’Amato, in un’intervista rilasciata al Messaggero, ha sottolineato come le campagne per i richiami dei vaccini devono ripartire subito.

Roma e tutto il Lazio con casi di coronavirus in aumento

Stando ai dati pubblicati da Agenas, aggiornati al 25 novembre 2021, le terapie intensive nel Lazio hanno raggiunto la quota del 9% con un tasso di ricoveri in regime ordinario dell’11%. Secondo le norme attuali, i dati non sono ancora preoccupanti, ma comunque devono far rimanere molto in allerta.

I contagi in tutto il Lazio sono in risalita e, proprio per questo, prima di natale potrebbe avvenire il famoso passaggio che tutti cercano di scongiurare: il passaggio alla zona gialla. D’Amato, assessore alla Sanità, ha sottolineato come tutto dipende dai comportamenti dei cittadini (riferendosi a distanziamenti e uso di mascherine) e come attualmente siamo ancora in un contesto aperto dove ci sono paesi, come la Germania, che stanno vivendo momenti critici.

Natale in zona gialla?

La risposta dell’Assessore è stata chiara: “Non escludo niente“. Ancora nessuna certezza quindi, ma la paura rimane alta. Se i casi dovessero continuare ad aumentare questa triste ipotesi potrebbe tramutarsi in cruda realtà.