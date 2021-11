Hanno portato via 2.516 dispositivi medici di filler estetico HYAMIRA FORTE realizzati da Apharm, in Italia. Furto nello stabilimento che si occupa della cellofanatura. La denuncia è stata formalizzata al Comando Carabinieri per la tutela della salute, Nucleo NAS, e che il Ministero della Salute, con nota n. 83252 del 19 novembre 2021 ha reso noto.

Nello specifico si tratta del dispositivo HYAMIRA FORTE, codice 40233, lotto 0306621.La data di produzione del lotto risulta essere 29/09/2021 e la data di scadenza il 28/09/2024. E quindi ci sono potenziali rischi in termini di sicurezza ed efficacia e una conseguente assenza di garanzia sull’effettiva adeguatezza come strumento.

Il dicastero e Federfarma, dunque, invitano gli operatori sanitari e i distributori del prodotto a verificare se siano in possesso del dispositivo medico riassorbibile per riempimento e ricostruzione, nome, nonché l’eventuale corrispondenza con i dati forniti dal fabbricante, in particolare il numero di lotto, la data di produzione e di scadenza.

Nel caso si rinvengano i citati dispositivi, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si chiede di non utilizzarli e di fornire immediata comunicazione al Comando Carabinieri per la tutela della salute, Nucleo NAS territorialmente competente. Hyamira Forte è un filler estetico innovativo, realizzato da Apharm, in Italia, che sfrutta le proprietà idrofile naturali dell’acido ialuronico per trattenere l’acqua nelle cellule della pelle e mantenere l’equilibrio idrico della pelle, prevenendo disidratazione cutanea e l’insorgenza di rughe. Questo filler dermico riempie efficacemente gli spazi intradermici e rende i tessuti più tonici, migliorando anche l’elasticità e la turgidezza della pelle.

L’acido ialuronico nella sua composizione è lentamente riassorbito dall’organismo in 6-8 mesi, donando alla pelle un effetto di ringiovanimento naturale di lunga durata. Hyamira Forte è indicato per le iniezioni cutanee profonde, evitando le ipercorrezioni. La tecnica d’iniezione più appropriata è la tecnica retrograda lineare. La siringa ha un supporto in plastica per una maneggevolezza più confortevole e precisa.

