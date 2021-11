Valmontone e Artena: arrestati due 60enni per droga

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di applicazione e vigilanza sulle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno arrestato due 60enni, uno di Valmontone e l’altro di Artena, dando esecuzione a due provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.

I dettagli

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Valmontone (RM) hanno tradotto in carcere un 60enne del luogo che stava scontando ai domiciliari una condanna per spaccio di stupefacenti. L’aggravamento della misura è stato disposto dall’Autorità giudiziaria a seguito della violazione degli obblighi connessi con la fruizione del beneficio di cui il soggetto si è reso responsabile.

Invece, i Carabinieri della Stazione di Artena hanno rintracciato presso la propria abitazione un 60enne del posto notificandogli un provvedimento di condanna ad 1 anno e 10 mesi di reclusione, anche in questo caso per reati in materia di stupefacenti. In tal caso, l’arrestato espierà presso la propria abitazione la reclusione fruendo della misura, alternativa al carcere, della detenzione domiciliare.