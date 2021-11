Si segnala la presenza di code questa mattina, 25 novembre 2021, sul Tratto Urbano A24 per traffico intenso.

Code fino a 6 km sul Tratto Urbano della A24

Code fino a 6 km sul Tratto Urbano della A24 da via Naide alla Tangenziale est in direzione del centro per traffico intenso.

Lo comunica Astral Infomobilità. Potrebbero seguire aggironamenti. Si raccomanda di procedere con cautela.

