AUTOSTRADE. NO AD AUMENTI SU A24 E A25

Lo dichiarano la consigliera regionale e vicepresidente della XII commissione Michela Califano e i sindaci di Arcinazzo Romano, Luca Marocchi, di Cerreto Laziale, Gina Panci e di Rocca Santo Stefano, Sandro Runieri a margine della manifestazione che si sta tenendo nel piazzale antistante il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“L’ennesimo aumento della tratta – spiegano – avrebbe conseguenze nefaste su migliaia di cittadini che non hanno nemmeno un’alternativa su ‘ferro’. Una imposizione bella e buona da parte dell’ente. Chiediamo quindi al Governo l’immediato blocco dei pedaggi e un tavolo tecnico con ‘Strada dei Parchi’ per ridefinire i criteri di gestione di un’arteria centrale per il sistema di mobilità di Lazio e Abruzzo”.

Le parole di Eleonora Mattia

“Oggi sono stata al fianco dei Sindaci e delle Sindache, dei Consiglieri metropolitani e regionali e dei parlamentari al sit-in al Ministero dei trasporti per dire no all’aumento delle tariffe autostradali. Per la A24 serve piano sicurezza e meno pedaggi, un impegno costante che gli amministratori di Lazio e Abruzzo interessati dal passaggio dell’autostrada stanno portando avanti da anni. Bene incontro di oggi, ora è necessario confermare il blocco aumenti e aprire un tavolo di confronto per la gestione dell’arteria tra le due Regioni” così in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio regionale del Lazio