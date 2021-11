Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, con il supporto dei colleghi del N.A.S e N.I.L. di Roma, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, con particolare attenzione ai territori di Fiumicino, Fregene e Ponte Galeria, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, in materia di armi e stupefacenti, e a verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, sulla sicurezza alimentare e sui luoghi di lavoro da parte degli esercizi commerciali.

Ecco tutti i dettagli

Il servizio ha portato a due arresti e a quattro deferimenti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Roma per vari reati, alla segnalazione alla Prefettura di Roma di 4 consumatori di sostanze stupefacenti e ad elevare sanzioni amministrative a tre esercizi commerciali, per illeciti in materia di normativa sul lavoro e per carenze igienico sanitarie.

In particolare, i Carabinieri della dipendente Stazione di Fiumicino hanno arrestato un 64enne, con precedenti, sorpreso a cedere una dose di hashish ad un acquirente, nei pressi di un istituto scolastico. L’uomo è stato bloccato e sottoposto a perquisizione dell’autovettura in uso e dell’abitazione, venendo trovato in possesso complessivamente di 67 dosi di cocaina, per un peso di circa 14 g, e ulteriori 2 dosi di hashish, oltre che materiale per la pesatura e il confezionamento della sostanza, il tutto posto sotto sequestro. L’uomo, all’esito del giudizio di convalida del Tribunale di Roma, è stato destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Analogo esito ha avuto l’intervento dei Carabinieri della dipendente Stazione di Fregene che, notato l’atteggiamento sospetto in strada di un 41enne di nazionalità indiana, lo hanno sottoposto a controllo trovandolo in possesso, all’interno dello zaino, di circa 53 g di bulbi essiccati di papavero di oppio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 80 g della medesima sostanza stupefacente.

I Carabinieri hanno poi denunciato due persone ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di un 28enne romano già ristretto agli arresti domiciliari per altro reato, che all’esito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 10 g di hashish suddivisa in varie dosi nonché 460 euro in contanti e di una 40enne romana, già nota alle forze dell’ordine, che all’esito di perquisizione domiciliare, è stata trovata in possesso di 14 sigarette artigianali contenenti marijuana e 14 g di hashish, materiale per pesatura e confezionamento in dosi e 3.360 euro in contanti.

Nella rete dei controlli sono finiti anche un 24enne e un 31enne fermati alla guida, in diverse circostanze dai Carabinieri della Stazione di Fregene, in evidente stato di alterazione, come confermato dagli accertamenti svolti, che hanno rilevato un tasso alcolemico superiore al consentito. Ad entrambi è stata ritirata la patente e sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

I militari hanno anche segnalato all’Autorità prefettizia 4 giovani trovati in possesso in strada di singole dosi di hashish, sottoposte a sequestro amministrativo.

Infine, nell’ambito delle attività di verifica sul rispetto delle norme di sicurezza alimentare e sul luogo di lavoro, i Carabinieri della Compagnia di Ostia con il supporto specialistico dei colleghi del N.A.S e del N.I.L. hanno controllato alcuni esercizi di ristorazione a Ponte Galeria, Fregene e Fiumicino, tre dei quali sanzionati per carenze igienico-sanitarie, per la mancata individuazione di preposto al controllo dei “green pass” dei clienti, nonché per l’installazione di un impianto di videosorveglianza interno ai luoghi di lavoro, senza la preventiva comunicazione e autorizzazione dell’ispettorato territoriale.