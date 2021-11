PS5 disponibilità console per fine mese? Uscita praticamente un anno fa, è difficile tirare le somme di Playstation 5. Risulta introvabile e la sua continua ricerca è un chiaro segno di come sia sempre più difficile reperirla.

Console PS5 e PS4, disponibilità Black Friday 2021: dove acquistarla?

In molti speravano in una buona offerta per il Black Friday 2021, ma probabilmente così non sarà. E il discorso per la Playstation 4? Simile, ma con delle interessanti differenze. Scopriamo dove acquistarla e a cosa è necessario fare attenzione.

Partiamo dalla più ambita, ma anche dalla più costosa: la PS5. La console di nuova generazione di casa Sony ha debuttato un anno fa, ma già dall’inizio in pochi sono riusciti ad accaparrarsela. Le scorte non sono mai state eccessive e già dal Day One c’è stato sold-out sia della versione digitale da 399 euro che di quella che legge anche i giochi fisici da 499 euro.

Come tradizione, i giochi inizialmente escono anche per la vecchia generazione di console e i prezzi sono alti, questo induce molti amanti dei videogiochi ad attendere. L’attesa per questo 2021 è stata però vana. I principali rivenditori ricevono re-stock con pochi carichi, che spesso vengono esauriti non nel giro di pochi giorni, bensì di qualche ora.

Chi vuole comprarla è “scatenato” e monitora costantemente la disponibilità. In molti speravano in qualche buona offerta durante l’ormai prossimo Black Friday e in una buona dose di scorte da parte delle principali marche, ma la speranza inizia a svanire. Da Gamestop a Mediaworld, passando anche per Amazon e Unieuro, non sono di certo mancate le offerte e le occasioni, ma il prodotto risulta sempre non disponibile. Alla faccia di chi sperava di fare un gradito regalo di Natale ai più piccoli.

La crisi dei semiconduttori e i nostri consigli

La crisi dei semiconduttori sembra protrarsi anche per il 2022 e difficilmente nel giro di un anno la situazione migliorerà. Questo ha comportato il prolificare di “bagarini“. In rete non si contano i siti semisconosciuti (e spesso truffaldini) che la vendono a prezzi esorbitanti (da 700 e passa euro, fino a 1000 e oltre euro). Il problema non è solo di pagarla di più rispetto al prezzo di listino, ma di rischiare anche che non arrivi mai. Il nostro consiglio è dunque quello di diffidare da siti semi sconosciuti e spesso che non sono nemmeno attinenti al commercio di prodotti online.

Ma dove trovarla, dunque? La risposta è un rebus. Non resta che inserire la propria e-mail per ricevere la notifica della disponibilità della PS5 nelle principali catene suddette e tenere d’occhio anche i loro account social.

Disponibilità PS5 console: come monitorarla

Ad esempio, Mediaworld, che già in passato ha avuto costanti (ma scarsi) rifornimenti della console, ha già detto che al momento non c’è da attendersi novità. Maggiori speranze sono da riporre verso Gamestop, che riceve di tanto in tanto continui re-stock in bundle, anch’essi esauriti nel giro di poche ore. In questo caso, il consiglio è quello di non perdersi i live su Twitch nella speranza non solo di una data, ma anche di un orario specifico. Adesso scopriamo la situazione riguardante la PS4.

La situazione per PS4

Per la Playstation 4 la situazione va un po’ meglio. Resta sempre difficile trovarla nuova, sia nei negozi che online, come la PS5, ma è più semplice trovare delle offerte per l’usato o in bundle. Da Amazon, fino a E-bay a Gamestop, è infatti più semplice trovarla usata, ma in buono stato. Se vi aspettate che il prezzo sia sceso di molto perché ormai è diventata una console “old generation” però vi sbagliate di grosso.

Difficilmente riuscirete a trovarla nuova a meno di 300 euro e quando le grandi catene prevedono degli sconti, è pressoché impossibile che sia disponibile. Basti pensare al recente sconto del 22% di un noto brand, in cui sarebbe stato possibile comprarsela a un prezzo di circa 220 euro, ma era esaurita già da prima che iniziasse l’offerta. Usata, è possibile trovarla a un prezzo che si aggira intorno ai 250 euro. Se volete regalare la Playstation 4 per Natale, potete trovarla usata in rete e nei negozi fisici.

Le altre console

Situazione differente per la Nintendo Switch e la X-box, le cui scorte invece non destano affatto preoccupazioni. Insomma, per chi vuole comprarsi una PS4 entro Natale e magari anche durante il Black Friday 2021 qualche speranza c’è, per la PS5 non resta che attendere fiduciosi e approfittare delle occasioni, monitorando costantemente la rete.