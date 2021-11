Covid. ASL di Frosinone, open day vaccini: ecco tutti i dettagli

Oggi, domenica 21 novembre 2021, presso la ASL di Frosinone, ci sarà l’open day con accesso diretto per tutti coloro che devono ancora fare la prima dose di vaccino e per tutti gli over 40 che possono effettuare la terza dose (a 180 giorni dalla seconda).

Ecco i centri vaccinali

L’open day sarò organizzato presso i Centri Vaccinali nei seguenti luoghi e nei seguenti orari:

Alatri, P.O. San Benedetto (località Chiappitto) / dalle 8:30 alle 13:30

Frosinone, P.O.F. Spaziani (Via Armando Fabi) / dalle 8:30 alle 19:30

Ceprano, Casa della Salute (Via Regina Margherita 5) / dalle 14 alle 17:30

Arce, Centro Diagnostico (Via Casilina) / dalle 9:30 alle 12

Sora, P.O. Santissima Trinità (Località San Marciano) / dalle 8:30 alle 16:30

Sora, Casa di Cura Villa Gioia (Viale S. Domenico) / dalle 8:30 alle 13:30

Stellantis, Piedimonte San Germano / dalle 8:30 alle 19:30

Pontecorvo, Casa della Salute / dalle 8:30 alle 16:30.

