Bollettino Covid di oggi, 20 novembre 2021, in Ciociaria: 1.759 tamponi effettuali, 101 nuovi casi di positivi, 20 negativizzati, 0 decessi. I dettagli:

La nota della Asl Frosinone in merito all’Open Day:

“I contagi corrono come già abbiamo visto. I 100 nuovi casi al giorno sembrano un film già visto. La grande differenza però rispetto al passato sono il numero dei ricoveri e dei decessi. Infatti, attualmente registriamo un ricovero al giorno e assenza, per ora, di casi gravi. Nella stessa giornata di un anno fa erano cinque i decessi registrati, oggi, grazie ai vaccini zero!

Ma cosa aspettiamo a bloccare anche la circolazione del virus? Coloro che ancora non hanno fatto il vaccino vengano nei nostri centri vaccinali e smettiamola di fare raggruppamento senza mascherina. Stare tra amici non esime dal farlo circolare. Dateci una mano a limitare tutto questo enorme lavoro che da oltre due anni toglie spazio a molte cure ordinarie di cui tutti abbiano bisogno.

Domenica 21 novembre apriamo in OPEN DAY con accesso diretto per dare a tutti questa possibilità. Di seguito tutte le info e gli orari:

ASL Frosinone: OPEN DAY OVER 40

Domenica 21 novembre presso Asl Frosinone, open day con accesso diretto per tutti coloro che devono ancora fare la prima dose di vaccino e per tutti gli over 40 che possono effettuare la terza dose (a 180 giorni dalla seconda).

L’open day sarà organizzato presso i Centri Vaccinali nei seguenti luoghi e nei seguenti orari:

➡ Alatri, P.O. San Benedetto (località Chiappitto) / dalle 8:30 alle 13:30

➡ Frosinone, P.O.F. Spaziani (Via Armando Fabi) / dalle 8:30 alle 19:30

➡ Ceprano, Casa della Salute (Via Regina Margherita 5) / dalle 14 alle 17:30)

➡ Arce, Centro Diagnostico (Via Casilina) / dalle 9:30 alle 12

➡ Sora, P.O. Santissima Trinità (Località San Marciano) / dalle 8:30 alle 16:30

➡ Sora, Casa di Cura Villa Gioia (Viale S. Domenico) / dalle 8:30 alle 13:30

➡ Stellantis, Piedimonte San Germano / dalle 8:30 alle 19:30

➡ Pontecorvo, Casa della Salute / dalle 8:30 alle 16:30″.

Foto di repertorio