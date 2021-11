AS Roma, Cristante e Villar positivi al Covid-19. Erano entrambi vaccinati

L’AS Roma comunica che, in seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari, Bryan Cristante e Gonzalo Villar, entrambi vaccinati, sono risultati positivi al COVID-19. La società giallorossa lo dice attraverso i suoi canali social.

Cristante e Villar positivi al Covid

I due calciatori non saranno così a disposizione per la gara di Genova e presumibilmente ne avranno per almeno un altro paio di partite. Sicuramente salteranno entrambi anche l’importante partita con lo Zorya. Un’altra tegola dunque per la formazione allenata da Josè Mourinho.