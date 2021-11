“In un momento di difficoltà economica, e non solo, di tanti nostri concittadini, mi sembra corretto che chi amministra la Città dimostri concretamente la vicinanza a questi problemi.

Propongo quindi che tutte le persone che svolgono attività politica per il nostro Comune (siano essi Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio e Consiglieri comunali) mettano a disposizione una parte delle loro indennità per fini educativi e sociali. Rinunciando al 30% di queste indennità, potremmo, ad esempio, istituire borse di studio per i ragazzi più meritevoli.

Potremmo anche determinare un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà per l’acquisto di materiale didattico. La scuola oggi è l’unico strumento che possa permettere a tutti, quindi sia al figlio della persona ricca come al figlio della persona che non riesce ad arrivare alla fine del mese, di potersi costruire il proprio futuro.

Questa iniziativa non ha colori politici, né appartenenze partitiche. Spero che tutte le forze politiche della nostra Città vogliano aderire a questo progetto, sarebbe un bel segnale di collaborazione e di vicinanza tra le Istituzioni e i Cittadini” – così in una nota il Consigliere Gianluca Borrelli.