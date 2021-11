Alatri. Nei guai una 40enne del posto e un 34enne di Veroli: ecco perché

Ad Alatri, i militari del NORM della locale Compagnia durante un servizio perlustrativo notturno, teso alla prevenzione e repressione di reati in genere ed in particolare quelli inerenti il patrimonio e gli stupefacenti, controllavano un’autovettura guidata da una 40enne del capoluogo già censita per furto, falso e guida in stato di alterazione dovuta ad assunzione di alcool e stupefacenti e con a bordo un 34enne di Veroli già censito furto, porto abusivo di armi, falso, danneggiamento e stupefacenti.

I fatti

Durante il controllo, l’uomo ha lasciato cadere a terra un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo “crack“ del peso di grammi 0,30, prontamente recuperato e sottoposto a sequestro, motivo per cui veniva segnalato alla Prefettura di Frosinone quale assuntore di sostanze stupefacenti.

La donna invece, invitata a sottoporsi ad accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, ha rifiutato l’accertamento, venendo pertanto deferita per “rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti”.

La stessa, inoltre, è stata sanzionata amministrativamente poiché gravata da un provvedimento di sospensione della patente di guida, nonché per aver guidato un’autovettura sprovvista di copertura assicurativa, contestualmente sottoposta a sequestro.

