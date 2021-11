Ferentino, estorsione e spaccio di droga: arrestato 40enne del luogo

Nella giornata di ieri a Ferentino, i militari della locale Stazione in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso il 12 novembre u.s. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, hanno tratto in arresto un 40enne del luogo, censito per reati contro la persona ed il patrimonio.

La vicenda

Il provvedimento è stato emesso a carico dell’uomo dovendo lo stesso espiare una pena residua di anni 7, mesi 5 e giorni 9 di reclusione per la violazione della normativa sugli stupefacenti ed estorsione (nei confronti di assuntori, malmenandoli, al fine di recuperare i crediti per l’acquisto di stupefacenti), commessi in Ferentino nel 2005.

L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia.