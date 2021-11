Ferentino, furto in un centro sportivo: denunciato un 33enne di Paliano

Nella giornata di ieri, i militari del NORM della Compagnia di Anagni hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato, un 33enne di Paliano, già censito per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti, nonché avvisato orale.

Nello specifico, i militari operanti a conclusione di specifica attività investigativa avviata a seguito di un furto perpetrato all’interno del centro sportivo “Cittadella dello Sport” di Ferentino, hanno raccolto univoci ed inconfutabili elementi di reità a carico dell’uomo il quale, la notte precedente, previa effrazione della porta di ingresso si era introdotto all’interno dei locali del citato centro sportivo asportando del denaro contante dai distributori automatici ivi installati.

