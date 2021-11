Ad Alatri, i militari del NORM della locale Compagnia, nel corso di servizio per il controllo del territorio teso alla prevenzione e repressione di reati predatori ed in materia di stupefacenti, hanno proceduto a:

– controllare un 44enne di Pontecorvo, già censito per reati contro il patrimonio, la persona nonché sottoposto ad avviso orale e già gravato da numerosi F.V.O.. Lo stesso sostava a bordo della propria autovettura, in orario serale e senza giustificato motivo, nei pressi di obiettivi sensibili di quel centro. A suo carico, ricorrendo i presupposti di legge è stata avanzata la proposta per l’emissione del F.V.O. con divieto di ritorno nel Comune di Alatri per anni tre;

– segnalare un giovane del luogo alla Prefettura di Frosinone per uso di sostanze stupefacenti. Lo stesso, fermato a bordo di un’autovettura, nel corso del controllo tentava di disfarsi di un involucro di cellophane lasciandolo cadere a terra. Prontamente recuperato dai militari operanti è risultato contenere poco meno di un grammo di cocaina, sottoposta a sequestro.

