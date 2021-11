Ieri sera, 16 novembre 2021, si è smarrito il signor Giovanni Manna, a Roma, nei pressi del Gemelli. I familiari hanno condiviso un appello sui social, nella speranza di rintracciarlo il prima possibile. Ecco l’identikit.

L’appello e l’identikit del signor Manna

“Si è smarrito mio padre Giovanni Manna nei pressi del Gemelli, telefono spento. Non ricorda la strada. Soffre di Alzheimer e potrebbe essere molto confuso.

Giovanni Manna:

Nato a Narni il 5 ottobre 1948;

Alto 1.85, pesa 80kg circa e porta 45 di scarpe.

Indossava un piumino grigio e dei jeans scuri.

Baffi bianchi, stempiato. Fede nuziale all’indice.

Aveva la carta d’identità, il telefono e il caricabatterie addosso.

Qualsiasi novità scrivetemi ma non per farmi domande per favore.

3333378225 Matteo

3392528432 Nicola