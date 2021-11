Ancora danni da buca stradale a Roma, denuncia il Codacons, che racconta quanto avvenuto. “Succede domenica 14 novembre, dove la 76enne Armida Angrisani incappa in un dislivello dell’asfalto in Viale del Giardino Zoologico rovinando a terra e procurandosi ferite e contusioni al volto e al corpo”.

I parenti della donna hanno deciso di rivolgersi al Codacons per ottenere assistenza legale e chiedere i danni al Comune

“Si tratta dell’ennesimo episodio di danni da buca stradale che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi per l’anziana signora, alla quale sono state riscontrate ferite lacerocontuse al viso e al corpo – spiega il presidente Carlo Rienzi – In questi giorni le buche della capitale si sono trasformate in insidie pericolosissime per i pedoni, perché coperte dalla pioggia o dalle foglie i dislivelli dell’asfalto diventano invisibili e possono procurare lesioni anche gravi per chi vi incappa”.

“Una vera e propria emergenza specie per gli anziani, che sono i soggetti più a rischio e quelli che possono subire conseguenze anche mortali in caso di caduta: per questo, oltre ad avviare le dovute azioni risarcitorie contro il Comune in favore della protagonista di questa disavventura, chiediamo al sindaco Gualtieri di invertire la rotta rispetto alla precedente amministrazione, istituendo una task force antibuche in tutti i quartieri e varando un piano straordinario per il rifacimento totale delle strade” – conclude Rienzi, presidente del Codacons.