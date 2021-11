Assunzioni Trenitalia a novembre e dicembre 2021

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Trenitalia assume personale per i mesi di novembre e dicembre che chiuderanno questo 2021. Se siete alla ricerca di occupazione, date allora uno sguardo a queste offerte di lavoro che potrebbero rivelarsi molto interessanti. Tante sono le posizioni aperte, ecco nel dettaglio un elenco dei ruoli che Trenitalia conta di ricoprire in questo mese e nel prossimo.

Posizioni aperte in Trenitalia

Sistemisti materiale rotabile

Requisiti: laurea Magistrale in Ingegneria, Informatica; Modellistica Matematico e Fisica per l’Ingegneria. Ancora, maturata esperienza come Sistemista con competenze di messa in servizio, sviluppo di manutenzione, sviluppo progettuale e AISM di almeno 4 anni. Conoscenze di schemistica funzionale, logica di veicolo, sviluppo di software di bordo per i sistemi di comando e controllo. Inoltre capacità di analisi dati diagnostici e segnali/parametri accessibili da remoto tramite sistemi di telediagnostica.

Sede: Firenze

Special. Gestione Operativa E Manutenzioni

Requisiti: laurea tecnica e esperienza almeno quinquennale nel campo della gestione contrattuale e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Inoltre, conoscenza della normativa in materia di Codice di Appalti per i servizi di ingegneria e lavori. Richiesta

abilità nell’utilizzo dei comuni pacchetti applicativi (office, ecc.) e sistemi operativi e di gestione.

Sede: Roma

Specialista Costruzioni

Requisiti: laurea Magistrale in Architettura. Esperienza pregressa di almeno 2 anni, maturata nel ruolo ricercato o in ruoli analoghi. Ancora, conoscenza del Codice degli Appalti e del Codice dei Beni Culturali. Conoscenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Infine, iscrizione all’Albo degli Architetti

Sede: Roma

Specialista Senior Ing. E Manutenzione Impianti

Requisiti: laurea Magistrale in Ingegneria civile e/o trasporti. Consolidata esperienza di progettazione/direzione lavori in ambito opere civili o trasporti ferroviari. Ancora, ottima conoscenza in materia di infrastruttura ferroviaria. Inoltre, buona conoscenza del codice degli appalti, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e del codice ambientale

Buona conoscenza del pacchetto Office.

Sede: Bologna

Le assunzioni Trenitalia sono tantissime per i mesi di novembre e dicembre 2021. Vi invitiamo dunque a consultare la pagina ufficiale della compagnia ferroviaria. La sezione è quella dedicata alla ricerche in corso.

Come candidarsi

Selezionate la posizione aperta che vi interessa e usate il pulsante che riporta la scritta “CANDIDATI” per inoltrare il vostro curriculum.