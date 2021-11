Acea assume personale: posti di lavoro anche a Roma

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Acea assume personale a Roma e Firenze. L’azienda è infatti alla ricerca di uno specialista business development, assistenti e altre figure. Ecco tutte le posizioni aperte in azienda, i requisiti necessari e come inviare la candidatura.

Acea assume a Roma e Firenze: le posizioni aperte

Acea è una società multiservizi italiana attiva nella gestione e sviluppo di reti e servizi nel settore idrico, energetico e ambientale. Con sede a Roma, l’azienda è attiva principalmente nel Lazio, Molise, Campania, Umbria e Toscana. Nel settore idrico rappresenta inoltre uno dei principali operatori italiani, con un bacino di utenza di circa 9 milioni di abitanti. Il gruppo opera anche in America Latina, e precisamente in Honduras, Repubblica dominicana, Colombia e Perù.

Acea rappresenta quindi una grande realtà lavorativa e un’opportunità unica per chi desidera intraprendere una carriera professionale davvero stimolante. Al momento, l’azienda è in cerca di personale e ha appena pubblicato nuove offerte di lavoro su Roma e Firenze. Di seguito alcune delle posizioni aperte:

Specialista business development (Roma);

Assistente alla Progettazione e Direzione Operativa Impianti Elettrici (Firenze);

Assistente Direzione Lavori e Progettazione (Firenze);

Addetto Gestione Immobiliare (Firenze);

Assistente al CSE (Firenze);

Coordinatore Verifiche Progetti – Elettrotecnici ed Elettromeccanici (Roma);

Technical Engineer Impianti Fotovoltaici (Roma)

Ingegnere Esperto Impianti (Roma)

I profili richiesti prevedono requisiti molto specialisti. Non solo, Acea è alla ricerca di persone intraprendenti, innovative e appassionate, sempre pronte a mettersi in gioco e affrontare nuove sfide. Nel processo di selezione, verrà quindi data priorità a candidati proattivi, con competenze gestionali, relazionali e tecnico-operative.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte e i requisiti necessari possono essere consultati direttamente sul sito di Acea, nella sezione dedicata alle Carriere. Per candidarsi bisognerà cliccare sul ruolo di interesse e compilare il form online.