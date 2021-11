Una delle esigenze prioritarie della comunità di Nemi, visto l’esaurirsi dei posti nell’attuale cimitero. Nella nuova realizzazione sono state previste le cappelle di famiglia.

Si amplia il cimitero comunale di Nemi

Sono stati approvati altri punti all’ordine del giorno tra i quali l’assestamento di bilancio che ha certificato un avanzo di amministrazione che sarà impegnato per una parte per il rifacimento dei bagni pubblici di Via San michele.

Sono stati raggiunti altri obiettivi prioritari da questa Amministrazione che puntualmente ha dato priorità alle attività utili e funzionali alla crescita di un Paese che per vocazione è turistico.

Sono lieto che le attività che l’Amministrazione Bertucci porti risultati concreti e tangibili per la cittadinanza – conclude Alberto Bertucci