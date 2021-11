A Nemi Arriva “La pittura si fa spazio”. Le arti sorelle

Con il critico d’arte e scrittore Roberto Litta e il sindaco di Nemi Alberto Bertucci si aprirà al pubblico il 7 novembre la mostra dei Pittori Maestri e l’appuntamento ricorsivo della giornata mondiale contro la violenza sulle donne (25 novembre, a Nemi V edizione “Liberamente…).

Nella Sala delle Armi in piazza Umberto I, la mostra si inscrive nel Premio Dante 2021 terminata l’esposizione della Biennale Internazionale d‘Arte a Nemi 2021, nasce la mostra dei Maestri Pittori con le opere dei maestri internazionali della pittrice francese Johanna Levy, di Patrizia Di Vetta e Donatella Chialastri, del pittore Mario Salvo. Inaugurazione 7 novembre ore 11.

La mostra, iscritta nel Premio Dante della quarta Biennale Internazionale d’arte di Nemi B.I.ARTE.N 4, 2021) dedica alle problematiche della giornata parole e immagini, per continuare con l’arte le celebrazioni al Sommo Poeta.

Fra le opere: il pannello del fotografo artistico Cristian Cambioli, l’estemporanea di Sonia Ricci, artista di body painting.

Nella Sala delle Scuderie con i più affascinanti toni sciamanici, la mostra di Maria Luisa Scaramelli, dal titolo “Arte, Sacralità e Sciamanesimo nelle immagini oltre la mente”. Inaugurazione e performance di animazione 7 novembre dalle ore 12, con la partecipazione del musicista Massimo Zagonari, Gianna Careddu e Gioia Biagini e dal Brasile Daniella Firbo. L’antropologo Giacomo Recchioni ci parlerà delle dee indigene. Sala delle Scuderie del Palazzo Ruspoli di Nemi.

L’esposizione, a cura di Rosella Brecciaroli, sarà aperta al pubblico fino al 28 novembre 2021.

Nel cortile di Palazzo Ruspoli “il viaggio nell’arte” è simboleggiato dalla eco-carrozza a narrare come l’arte ha fregiato Nemi delle più alte eccellenze nel campo dell’arte e della letteratura.

Dal giorno 9 novembre le riperse del cortometraggio girato interamente a Nemi, per la produzione Scarpellini: A RAPSODY IN DARK. THE ROCKMANTIC TRAGIC FABLE OF PAOLO + FRANCESCA, musical tratto dal V canto della Divina commedia di Dante . Il cortometraggio sarà proeitttato il 25 novembe ore 16 nella Sala delle Armi. Le celebrazioni di Dante continuano con la presentazione del libro “DANTE E LA TUSCIA – BESTIARIO ” graphic novel su Dante di Chiara Alivernini e Mirko Di Noia. Presenti gli autori e gli attori. Ospite il Critico d’Arte e Autore Roberto Litta.

Per il suono dell’arte la musica lirica del Maestro Matteo Sartini.

Regia di Rosella Brecciaroli.