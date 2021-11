Dissesto del manto stradale in via Ardeatina: intervengono i Vigili del Fuoco

Ieri sera, 15 novembre 2021, verso le ore 22:30, la squara 11A dei Vigili del Fuoco è intervenuta nei pressi di via Ardeatina, a Roma, per un dissesto del manto stradale.

Via Ardeatina, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Nella serata di ieri, la squadra 11A è intervenuta per dissesto manto stradale a seguito di rottura tubazione interrata di acqua.

Giunti sul posto i VVF hanno messo in sicurezza l’area ed interdetto al traffico veicolare la Via Ardeatina dal civico 321C al civico 323. Sul posto presenti anche i Vigili Urbani per quanto di loro competenza.