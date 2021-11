Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio coordinati dalla Compagnia di Frosinone e finalizzati alla repressione dei reati predatori, i Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato in concorso e utilizzo fraudolento di carta di credito un 33enne residente a Paliano, un 29enne di origini albanesi residente a Frosinone e un 45enne sempre del Capoluogo, tutti già censiti per reati contro il patrimonio e stupefacenti.

Cosa è successo

Gli operanti, allertati dalla vittima che segnalava l’utilizzo fraudolento della propria carta di credito presso un noto bar del capoluogo, che in precedenze le era stata rubata da tre malfattori a bordo di una Lancia Phedra di colore scuro, attivavano una speditiva quanto efficace attività info-investigativa e, grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio pubblico, dapprima individuavano e in seguito rintracciavano nella zona scalo ferroviario i tre soggetti.

In particolare, i militari intercettavano il veicolo in questa via Pietro Mascagni, procedendo al fermo e controllo degli occupanti e dalla successiva perquisizione personale e veicolare rinvenivano, all’interno dell’auto, la citata carta di credito nonché un coltello, dal porto vietato, della lunghezza di cm 25, il tutto sottoposto a sequestro.

Nei loro confronti verrà avanzata altresì, la proposta per l’applicazione di idonea misura preventiva.