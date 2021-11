Anagni, salgono ancora i contagiati dal Covid-19:…

Il Sindaco Daniele Natalia dichiara: “Con i nuovi 14 casi giornalieri comunicati dalla Asl siamo a quota 96 positivi al Covid-19 sul territorio comunale.

Le parole del Sindaco di Anagni, Daniele Natalia

Si tratta di una “quota di guardia” per essere ancora più prudenti.

Faccio un appello a chi ha attività commerciali a contatto con il pubblico, a chi giornalmente frequenta più luoghi per lavoro, a chi ha bisogno di interagire con terze persone per necessità: prudenza e responsabilità, nient’altro se non questo.

Il virus non si diffonde da solo ma attraverso i comportamenti sbagliati dell’uomo. Per questo è necessario rispettare le regole che in questi mesi abbiamo imparato a conoscere”.